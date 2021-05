Lockerungen in greifbarer Nähe

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Der Kreis Bergstraße hat am Mittwoch 58 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege damit bei 130,94 Infektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet derweil eine Inzidenz von 132,94.

Die Angaben der beiden Behörden gehen geringfügig auseinander, sie verdeutlichen aber, dass die Tendenz bei den Neu-Infektionen sinkt. Maßgeblich für die Bundes-Notbremse sind die Zahlen, die das RKI meldet. Zum Redaktionsschluss lagen die für den Donnerstag gültigen Werte noch nicht vor. Liegt der Wert auch heute unter 165, wäre dies bereits fünf Werktage in Folge der Fall. Dann würden ab Montag, 10. Mai, Lockerungen in Kraft treten, darunter Öffnungen von Schulen und Kindergärten.

Das Landratsamt hat gestern auch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Es handele sich um eine 93-jährige Person aus Lampertheim. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Kreis steigt damit auf 309.

Impfungen kommen voran

In Bergsträßer Krankenhäusern befinden sich derweil 26 Personen mit einer bestätigten Infektion, wie es in der Meldung weiter heißt. Bei sechs weiteren Patienten liege ein Verdacht vor. Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 33 der 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon drei mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; einer von ihnen muss invasiv beatmet werden.

Derweil kommen die Impfungen voran: Stand Dienstag hat das Team des Bergsträßer Impfzentrums 58 088 Erstimpfungen verabreicht sowie 20 177 Zweitimpfungen.

Die Sitzung des Darmstädter Magistrats am Mittwoch musste aufgrund eines Covid-19-Falls abgesagt werden. Das Gesundheitsamt hat verfügt, dass sich alle Mitglieder des Magistrats – Oberbürgermeister, Dezernenten sowie ehrenamtliche Stadträte – bis zum 12. Mai in häusliche Isolation begeben müssen.

Ursache ist, dass am vergangenen Wochenende ein Magistratsmitglied positiv auf Covid-19 getestet wurde, nachdem am 29. April die ersten Symptome auftraten. Das Magistratsmitglied hat jedoch am 28. April noch an der konstituierenden Sitzung des Magistrats teilgenommen. Vor der Sitzung am 28. April wurden alle Teilnehmenden negativ getestet, die Sitzung fand unter Einhaltung der Maskenpflicht sowie der Abstandsregeln statt. Wegen der Dauer der Sitzung und der Frist von 48 Stunden bis zum Auftreten erster Symptome hat das Gesundheitsamt die Quarantäne für alle Magistratsmitglieder beschlossen. Da es sich um die konstituierende Sitzung des Magistrats nach der Kommunalwahl handelte, musste die Sitzung aus rechtlichen Gründen in Präsenz stattfinden.

1732 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 267 721. 6982 Todesfälle in Hessen wurden mit dem Erreger in Verbindung gebracht.

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat dazu aufgerufen, das Hauptaugenmerk bei Corona in den kommenden Wochen auf die weitere Reduzierung der Neuinfektionen zu legen. „Wir sollten in den nächsten Wochen eine so klare Politik machen und die Infektionszahlen so stark reduzieren, dass es sowohl für Kinder als auch für Schwangere, nämlich für die Gesamtbevölkerung als solches, kein großes Ansteckungsrisiko mehr gibt, wenn sie Kontakte haben“, sagte Braun am Mittwoch. Schwangere und Kinder können momentan nicht geimpft werden. kbw/dpa