Berlin/Bergstraße. Wenige Tage vor den neuen Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie wird der Ruf nach mehr Freiheiten lauter. Gleichzeitig mehren sich eindringliche Warnungen vor einer mit Wucht durch Deutschland rollenden dritten Infektionswelle mit der gefährlicheren Virusvariante. Die Zahl der gemeldeten Gestorbenen an und mit Covid-19 stieg am Sonntag auf mehr als 70 000.

Bereits am Samstag kletterte der bundesweite Inzidenzwert um 1,2 auf 63,8 und blieb laut Robert-Koch-Institut auch am Sonntag dort. Auch der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert stieg laut RKI-Angaben vom Samstag erneut um 0,03 Punkte auf 1,11. 100 Infizierte geben das Virus also rechnerisch an 111 weitere Menschen weiter. Verantwortlich für die wachsenden Zahlen machen Wissenschaftler die ansteckendere und wohl auch tödlichere Mutation B.1.1.7, die zuerst in Großbritannien etwa London lahmgelegt hatte.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte an, ab Frühling könne es gängige Praxis werden, dass Gaststätten, Museen und Geschäften öffnen, wenn dort bei Kunden Schnelltests durchgeführt werden. Nach Ansicht des Robert-Koch-Instituts soll es regionale Öffnungen erst bei einem milderen Infektionsverlauf in einem überwiegenden Teil der Kreise geben. Neben der Sieben-Tage-Inzidenz soll es ankommen auf die Auslastung der Intensivstationen, Klinikfälle bei Älteren und die Chancen auf Nachverfolgen von Kontaktpersonen.

„Es wird wie vor Weihnachten“

Der Saarbrücker Experte für Corona-Prognosen, Thorsten Lehr, sagte: „Auch wenn die Lockerungen moderat sind, werden sie sich auswirken.“ Er gehe für den April von einer Virusausbreitung im Land wie vor Weihnachten aus, denn ab 7. März werde es wohl rund 20 Prozent mehr Kontakte geben. Die Kombination mit der Virus-Mutante bringe einen starken Anstieg. Auch ohne Lockerung werde Anfang April die 100er-Inzidenz erreicht.

Für den Kreis Bergstraße wurden am Wochenende 38 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet, davon nur einer am Sonntag. Die Fälle stammen u. a. aus Bensheim (1), Einhausen (1), Heppenheim (4), Lautertal (1), Lindenfels (1), Lorsch (2) und Zwingenberg (1). Für die britische Corona-Mutation wurden elf weitere Fälle registriert, für die südafrikanische Mutationsart fünf weitere Fälle. Neue Todesfälle mussten nicht gemeldet werden. Der offizielle Inzidenzwert für den Kreis lag am Sonntagabend bei 84,83.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 44 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 33 Betten belegt – davon fünf mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden. red/dpa