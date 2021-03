  Lockdown bringt auch Reinungsbranche in Bedrängnis

Hessen. Der fehlende Bedarf für Geschäfts- und Festtagskleidung oder Hotelwäsche in der Pandemie bringt die hessischen Textilreinigungsbetriebe in Bedrängnis. Der Lockdown mit viel Homeoffice und wenig Veranstaltungen habe die Umsätze von Unternehmen mit Privatkunden ebenso wegbrechen lassen wie von Wäschereien, die auf Hotels oder die Gastronomie spezialisiert sind, teilte der Verband Textile Dienste Südwest mit, der auch Unternehmen in Hessen vertritt.

"Bei Privatpersonen reduziert sich durch die Maßnahmen schlichtweg der Bedarf nach professioneller Reinigung", sagte Geschäftsführer Andreas Schumacher mit Blick auf die Corona-Beschränkungen. Denn wer im Homeoffice arbeitet, lässt seinen Geschäftsanzug oder die schicke Bluse im Schrank. Wo keine großen Hochzeiten und anderen Feste gefeiert werden können, wird auch keine Profireinigung für feine Stoffe benötigt. Die Branche befürchtet in den kommenden Monaten Insolvenzen,