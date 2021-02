  Lkw-Fahrer verstieß gleich gegen mehrere Vorschriften

Odenwald. Am Freitag (29.01.) stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen in Bad König einen 27 Jahre alten Kleinlaster-Fahrer aus Osteuropa, der während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Der 27-Jährige konnte gegenüber den Ordnungshütern keine Dokumentation seiner Lenk- und Ruhezeiten vorweisen und beförderte zudem Güter innerhalb Deutschlands, ohne die Voraussetzungen für die sogenannte Kabotage zu erfüllen. Weiterhin war der Kleinlaster um 34 Prozent überladen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt an Ort und Stelle und zudem mussten Fahrer und Unternehmen insgesamt rund 2300 Euro an Ort und Stelle als Sicherheit hinterlegen.

Ein daraufhin von der Firma organisiertes Ersatzfahrzeug zur Umladung erfüllte später die Voraussetzungen ebenfalls nicht. Bei diesem Fahrer, der an einem Tag 1400 Kilometer ohne einen Nachweis über Lenk-/ und Ruhezeiten zurücklegte, waren dann 1700 Euro fällig.

Am Montag (01.02.) kamen schlussendlich zwei weitere Fahrzeuge an, die nach Prüfung der Verkehrsspezialisten die Ware vom Freitag übernehmen und weiterbefördern durften.