  Lkw-Fahrer tagelang ununterbrochen am Steuer

A 5. Einen 32 Jahre alten Fahrer eines Sattelzugs aus Osteuropa stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwoch (17.03.) auf der A 5. Die anschließenden Überprüfungen, unter anderem anhand von Frachtpapieren, ergaben, dass der Brummifahrer seit acht Tagen ununterbrochen unterwegs war, hierbei offenbar keinerlei Ruhezeiten beachtete und die Schaublätter des Fahrtenschreibers vernichtete. Weiterhin stellten die Verkehrsspezialisten fest, dass die Ad-Blue-Anlage des Lasters funktionslos war und die Sattelzugmaschine somit einen viel höheren Schadstoffaustoß aufwies, was sich wiederum in viel höheren Mautkosten niederschlagen würde.

Die Weiterfahrt wurde von der Polizei untersagt und eine Sicherheitsleistung von 4000 Euro erhoben. Die Werkstattkosten für die Reparatur der Ad-Blue -Anlage dürften sich ebenso auf rund 4000 Euro belaufen. Die Polizisten erstatteten Anzeige wegen der fahrpersonalrechtlichen Verstöße und Verstoßes gegen das Bundesfernstraßenmautgesetz.