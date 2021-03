  Lkw-Fahrer musste reanimiert werden

Rhein-Neckar. Nach einem medizinischen Notfall am Steuer seines 12-Tonner-Lkw geriet der 61-jährige Fahrer am Montag (22.03.) gegen 14 Uhr auf der B 38 von Mannheim in Fahrtrichtung Weinheim ca. 100 Meter vor dem Viernheimer Kreuz mehrfach auf einer Länge von etwa 300 Metern in die Leitplanken und kam schließlich zum Stillstand. Verkehrsteilnehmer verständigten die Polizei und die Rettungsdienste. Nachdem Polizeibeamte den Mann aus dem Führerhaus geholt hatten, gelang es dem Rettungsdienst, den Fahrer zu reanimieren. Anschließend wurde er mit einem Rettungsfahrzeug in eine Klinik eingeliefert. Die Angehörigen des Lkw-Fahrers wurden zwischenzeitlich von der Polizei informiert. Zur Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten mussten der linke Geradeausfahrstreifen sowie die rechte Abbiegespur zur Auffahrt auf die A 6 gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Lkw musste abgeschleppt werden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren