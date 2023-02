Lkw-Fahrer fährt in Baustellenabsicherung bei Rüsselsheim

Rüsselsheim. Der 58 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges ist auf der Autobahn 60 bei Rüsselsheim ungebremst in eine Baustellenabsperrung gefahren und wurde dabei leicht verletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann sei in einen "zur Baustellenabsicherung aufgestellten Lkw mit Sperrwand" gefahren, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit. Alkohol könnte bei dem Unfall nach ersten Hinweisen "eine größere Rolle gespielt haben", hieß es in der Pressemitteilung. Die A60 wurde in Richtung Mainz für mehrere Stunden voll gesperrt.