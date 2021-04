Lkw-Fahrer am Karfreitag mit 1,28 Promille gestoppt

Höchst. Dienstgruppen der Polizeistation Höchst führten am Karfreitag mobile und stationäre Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Poser/ Raser in Verbindung mit einer Geschwindigkeitsmessung in Brensbach, der Gemeinde Höchst und mobile Kontrollen im gesamtem Dienstgebiet durch. Ergebnis: Barverwarnungen in Höhe von insgesamt 330 Euro, sechs Datenermittlungsbelege und vier Mängelkarten. Vier Mal erlöschte die Betriebserlaubnis bei getunten Pkw. Höhepunkt der Kontrollen war die Trunkenheitsfahrt eines rumänischen Sattelzugfahrers, der mit einem Wert von 1,28 Promille gestoppt wurde. Die Folge war hier eine Sicherheitsleistung sowie die Sicherstellung seines Führerscheines.

