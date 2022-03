Bensheim. Aktuell ist der Berliner Ring in Bensheim in Höhe der Weststadthalle vollgesperrt. Die Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei sind vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte dort gegen 11.30 Uhr ein Lastwagen mit einer dortigen Brücke, die daraufhin einstürzte. Nach derzeitigem Stand ist der Lastwagenfahrer noch in seinem Fahrzeug eingeklemmt aber ansprechbar. Informationen zu möglichen weiteren Verletzten liegen aktuell nicht vor.

