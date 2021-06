Lkw brennt auf der B 47 bei Riedrode aus

Riedrode. Nachdem am Mittwochabend die Ladung eines Lastwagens in Brand geraten war, musste die Bundesstraße 47 bei Riedrode für kurze Zeit gesperrt werden. Wie die Polizei berichtete, war Lastwagen in Richtung Worms unterwegs, als die Ladung mit mehreren Whirlpools gegen 17.30 Uhr in Brand geriet. Mehrere Anwohner meldeten dunkle Rauchwolken, die nach jetzigem Stand durch brennendes Styropor verursacht wurde. Die Feuerwehr Bürstadt konnte

die Flammen schnell löschen. Bevor der Fahrer den Brand bemerkte, hatten sich Teile der Ladung gelöst und blieben auf der Fahrbahn liegen. Sie wurden von der Polizei entfernt. Verletzt wurde niemand, den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Die Ursache für den Brand ist unklar.

AdUnit urban-intext1

Lokales Lkw-Brand bei Riedrode 01:04 Mehr erfahren

Fotostrecke Lkw-Brand in Riedrode 5 Bilder Mehr erfahren