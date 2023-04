Lkw beschädigt Brücke an A67 - Sperrung

Rüsselsheim. Die A67 bei Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) ist am Montagmorgen wegen der Beschädigung einer Brücke durch einen Lkw am Rüsselsheimer Dreieck gesperrt worden. Der Laster war in der Nacht zu Montag an der Brücke hängengeblieben, die jetzt von Statikern überprüft werden müsse, sagte eine Sprecherin der Polizeiautobahnstation in Darmstadt. Der Lkw-Fahrer fuhr demnach nach dem Unfall einfach weiter.

Der Einsatz an der Brücke werde nach Schätzungen der Autobahnmeisterei vermutlich noch mehrere Stunden andauern, wie die Sprecherin weiter sagte. Derzeit könne man nicht von Darmstadt kommend am Rüsselsheimer Dreieck bis zum Mönchhof-Dreieck weiterfahren. Autofahrer sollen eine Schleife über die A60 bis Königsstetten und von dort aus weiter Richtung Norden fahren.