LKW bei Viernheim mit 13 Tonnen zu viel gestoppt

Viernheim. Eine Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen hat am Dienstag (14.02.) auf der A 6 einen mit einer Baumaschine beladenen Großraum-/Schwertransport aus dem Kreis Alzey kontrolliert, wie die Polizei berichtet.

Der 32-jährige Fahrer überschritt die Gesamtlänge und die zulässige Gesamtmasse von 40 Tonnen. Auf die Waage brachte er ein tatsächliches Gewicht von über 53 Tonnen. Somit war die Inbetriebnahme der Fahrzeugkombination im öffentlichen Verkehrsraum genehmigungs- und erlaubnispflichtig. Beide Dokumente lagen nicht vor. Ob diese überhaupt erteilt wurden, muss noch geprüft werden.

Außerdem bemerkten die Beamten einen stark beschädigten Reifen am Anhänger und es gab Hinweise darauf, dass bei dem Lastwagen eine Steigerung der Motorleistung um knapp 20 Prozent vorlag. Diese war in den Zulassungsdokumenten aber nicht eingetragen. Die Ermittlungen dauern an.