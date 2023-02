Lions-Stipendien: Schülerinnen schnuppern Wirtschaftsluft

Bergstraße. Seit über 20 Jahren reserviert der Lions-Club Bergstraße regelmäßig zwei besondere Tickets für einen wertvollen Einblick in internationale Unternehmensstrukturen – zuletzt 2019. Nach der Corona-Pause startet das Programm „Globalisierte Arbeitswelt“ jetzt wieder im bewährten Modus durch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Kooperationspartner sind wieder die beiden Branchenriesen Dentsply Sirona und TE Connectivity mit an Bord, die den Jugendlichen im Jahr vor dem Abitur eine unbezahlbare Erfahrung an einem ihrer Auslandsstandorte anbieten. Am Samstag fiel die Entscheidung: Kristina Levasier von der Liebfrauenschule und Julia Peris vom Goethe-Gymnasium werden in den Flieger steigen und einen sechswöchigen, sehr exklusiven Business-Trip erleben.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Das Ziel ist noch nicht festgelegt. Der jeweilige Einsatzort der beiden Oberstufenschülerinnen wird im internen Dialog mit den Unternehmen besprochen, wie die Veranstalter beim finalen Auswahlverfahren bei Dentsply Sirona in Bensheim mitteilten. Denn es geht nicht nur um Berufsorientierung, Selbsterfahrung und Persönlichkeitsbildung: auch das Arbeitsumfeld und die Art der Tätigkeit soll zu den glücklichen Stipendiaten passen, so Bianca Eichenauer aus dem Bereich Human Resources von Dentsply Sirona. Für TE Connectivity saß Dmitrij Shtutman aus der Personalabteilung in der Jury, die am Samstag ein echtes Luxusproblem zu lösen hatte.

Alle Bewerber sind Sieger

„Ihr alle seid Sieger“, betonte Lions-Präsident Matthias Seip, der das Projekt erstmals federführend mit seinem Clubkollegen Michael Schweiger koordiniert. Zwar hatten sich nach dem Neustart nach der Pandemie nur ein halbes Dutzend Schüler beworben, doch die Qualität machte es dem kleinen Gremium enorm schwer, eine Entscheidung zu treffen. Gemeinsam mit Seip und Schweiger diskutierten die „Personaler“ lange, um alle Argumente abzuwiegen: denn herausragende schulischen Leistungen sind bei diesem Programm nur einer von vielen Aspekten. Noch wichtiger ist den Projektpartnern ein breit aufgestelltes außerschulisches Engagement, gute soziale Fähigkeiten sowie kulturell-kommunikative Stärken und gute Englischkenntnisse. Jede der weiterführenden Bensheimer Schulen konnte diesmal bis zu vier Kandidaten vorschlagen. Die Vorauswahl findet in den Bildungshäusern statt.

Nach Sichtung der Bewerbungsmappen und der einzelnen (digitalen) Präsentationen standen zum Abschluss halbstündige persönliche Interviews und eine Gruppendiskussion zu aktuellen Themen auf dem Programm: die Gefahren von sozialen Medien, die Zukunft der nationalen Energieversorgung im Kontext der Atom- und Kohlekraftwerke sowie die umstrittenen Protestaktionen der Bewegung „Letzte Generation“. Im Dialog offenbarten sämtliche Teilnehmer ein hohes Maß an Fach-wie Allgemeinwissen, dialogisches Geschick und interaktiver Stärke – gepaart mit einem kritisch-konstruktiven Blick auf die Thesen und Argumente der jeweils anderen.

Stark ausgeprägte „soft skills“

Die „soft skills“ sind bei allen stark ausgeprägt. Pascal Schneider (19) von der Karl Kübel Schule präsentierte sich souverän, universal interessiert und zielorientiert, seine erst 17-jährige Schulkollegin Verena Müller legte ein klares biografisches Konzept und eine pointiert-sachliche Rhetorik an den Tag. Vom Goethe-Gymnasium hatten sich außerdem Julia Knoch (18) und Greta Boy (17) beteiligt, die beide neben einem großen gesellschaftlichen und kulturellen Radius bereits etliche Praktika in der Wirtschaft absolviert haben. Auch sie konnten ihre persönlichen Standpunkte präzise und fundiert darlegen und gleichzeitig die kommunikative Gruppendynamik im gemeinsamen Talk anfeuern.

„Es hat viel Spaß gemacht, diesen jungen Leuten zuzuhören“, lobte Bianca Eichenauer. „Sie hätten es alle verdient, keine Frage“, bilanzierte auch Dmitrij Shtutman nach der über vierstündigen Endausscheidung. Nach längerer Jury-Sitzung einigte man sich auf Kristina Levasier (19) aus Lorsch und die 17-jährige Julia Peris aus Bensheim-Auerbach.

Beide fielen durch ein vielfältiges inner- wie außerschulisches Engagement auf, beide waren oder sind Klassen- beziehungsweise Schülersprecherinnen und übernehmen seit vielen Jahren Verantwortung im sozialen und gesellschaftspolitischen Bereich. Julia Peris wird ihr Praktikum beim weltweit führenden Hersteller von Dentalprodukten und Technologien absolvieren.

Sie ist unter anderem in der Kinderbetreuung und Nachbarschaftshilfe engagiert, beteiligt sich bei „Fridays for Future“ und fungiert in ihrer Schule als Streitschlichterin und im Leitungsteam von Intensivkursen. Kristina Levasier ist stark am MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) interessiert und wird zu TE Connectivity (TEC) gehen, ein global führender Anbieter von Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen. Seit ihrer Kindheit bei den Pfadfindern aktiv, wo sie auch Gruppen leitet. Außerdem ist sie im Organisationsteam für das Schulkiosk für die Finanzen verantwortlich.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Geldanlage Die Aktien der Region Bergstraße bleiben auf Höhenflug Mehr erfahren

Im Gruppengespräch punkteten die beiden Schülerinnen zudem in besonderer Weise mit einem weiten intellektuellen Horizont, sprachlicher Kompetenz (auch in Englisch) und einem ausgeprägten interaktiven Gespür im Austausch mit anderen, was der Jury wichtige Hinweise auf Teamfähigkeit und den Einsatz in internationalen Unternehmensstrukturen gegeben hat.

„Wir haben heute eine sehr disziplinierte und reife Diskussion erlebt“, sagte Lions-Präsident Matthias Seip. Die Projektpartner betonten, dass es bei dem Stipendium nicht zuletzt darum geht, die jungen Leute auf ihrem weiteren beruflichen und privaten Lebensweg zu inspirieren und ihnen im besten Fall neue Perspektiven und zusätzliche kulturelle Kompetenzen in einem internationalen Umfeld zu vermitteln. „Es geht darum, dass die Praktikanten von diesen sechs Wochen etwas Bleibendes mitnehmen“, so Bianca Eichenauer.

Keiner geht leer aus

Man wolle sie für ihren weiteren Werdegang fördern und unterstützen, so Michael Schweiger. Auch der spezifische berufliche Kurs der Stipendiaten werde beim Auslandsaufenthalt nach Möglichkeit berücksichtigt, so die Ausrichter. Nach einem „Schnupperkurs“ zwei Wochen am Unternehmensstandort Bensheim geht es für vier Wochen zu einer Niederlassung im Ausland.

Inklusive Flug, Unterbringung und einem kleinen Taschengeld. Aber auch die vier anderen Bewerber gehen nicht leer aus: Neben einer Urkunde und der wertvollen Erfahrung der Einzel- und des Gruppeninterviews haben sie nun die Chance auf ein Praktikum . „Sie haben den Fuß quasi schon in der Tür“, so der Club-Präsident abschließend.