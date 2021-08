Lions-Spende von 9500 Euro für Flutopfer

Bergstraße. Schicksale wie diese gibt es zuhauf in den von der Hochwasserkatastrophe heimgesuchten Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen: Menschen, die ihr komplettes Hab und Gut verloren haben, deren vier Wände unbewohnbar geworden und die jetzt bei Verwandten oder Freunden untergekommen sind. Mittellos. Für solche Härtefälle haben die deutschen Lions einen Hilfsfonds eingerichtet, dessen Kapitalstock inzwischen auf fast zweieinhalb Millionen Euro angewachsen ist. Zugewiesen werden die Gelder – 5000 Euro Soforthilfe je Familie – durch die örtlichen Clubs und ein Hochwasserkomitee der Stiftung.

Kein Euro versickert

Hinter jeder Zahlung steht ein Gesicht, ein schlimmes persönliches Schicksal. Kein Euro versickert. Die Gelder kommen dort an, wo sie am dringlichsten gebraucht werden – bei den Betroffenen, aber etwa auch für die Beschaffung von Kühlgeräten für Lebensmittel, Aggregate für die Stromversorgung oder Gerätschaften für die Beseitigung der ärgsten Schäden.

„Die transparente Verwendung der Mittel war für uns Voraussetzung, aber auch eine starke Motivation, unsere Mitglieder um Spenden zu bitten“, freut sich der Präsident des Lions-Clubs Bergstraße-Bensheim, Holger Frank, über den stattlichen Betrag, den Schatzmeister Ralf Vesper an den Hilfsfonds überweisen konnte: 9500 Euro.

Hilfe zur Selbsthilfe

Normalerweise konzentrieren sich die Bergsträßer Lions auf lokale und regionale Projekte, die nicht in erster Linie mit dem Scheckbuch unterstützt, sondern als Hilfe zur Selbsthilfe aufgesetzt werden – getreu dem internationalen Lions-Motto: We serve.

Nationale und globale Initiativen werden von der Stiftung der Deutschen Lions koordiniert. Sie bündelt Know-how, akquiriert Zuschüsse und kooperiert mit anerkannten, teils weltweit tätigen Hilfsorganisationen und den örtlichen Clubs in den Zielländern. Das Engagement für eine bessere Welt beinhaltet vor allem Projekte zur Förderung der Gesundheit, speziell zur Rettung des Augenlichts von sonst von Blindheit bedrohten Kindern, sowie Programme zur Stärkung von Lebenskompetenzen und zur Verbesserung von Bildungschancen von Schulkindern und Jugendlichen.

In Pandemie-Zeiten ist dies dringlicher denn je. Der Lions-Club Bergstraße-Bensheim arbeitet deshalb gemeinsam mit auf diesem Feld erfahrenen und erprobten Kooperationspartnern an maßgeschneiderten Konzepten für Schüler, die nach Corona sowohl schulisch als auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung Defizite aufzuholen haben. red