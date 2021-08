Lilien wollen Positivtrend fortsetzen und Hannover ärgern

SV Darmstadt 98. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 will auch gegen Hannover 96 seinen positiven Lauf fortsetzen und in der Tabelle weiter nach oben klettern. "Wir wollen uns mit einem Sieg in die Länderspielpause verabschieden", sagte Coach Torsten Lieberknecht am Donnerstag vor der Partie am Samstag (13.30 Uhr/Sky). Die Pause solle genutzt werden, um im konditionellen Bereich ein paar Dinge aufzuholen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen Hannover soll an die zuletzt gezeigten Leistungen angeknüpft werden. Diese war trotz aller Corona-Probleme ansprechend. Er habe eine Truppe, "die als Gemeinschaft einen Spirit entwickelt sowie den Glauben an unsere Spielweise gefunden hat, um all die Hürden zu überwinden und weiterhin zu wachsen", sagte Lieberknecht, der weiterhin auf Aaron Seydel, Matthias Bader, Frank Ronstadt, Erich Berko, Marvin Mehlem und Tim Skarke verzichten muss.

Gegen Hannover erwartet er ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und harten Luftduellen. "Daher müssen wir eine gewisse Physis auf den Platz bringen. Dazu gehören eine große Sprint- und eine hohe Laufbereitschaft sowie Körperlichkeit. Das ist die Basis für das Spiel", meinte Lieberknecht. "Wenn wir das auf den Platz bekommen, werden wir auch die fußballerischen Lösungen finden."

7048 Zuschauer dürfen dieses Mal das Spiel live miterleben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2