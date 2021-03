  Lilien streben in Braunschweig dritten Sieg hintereinander an

SV Darmstadt 98. Mit dem dritten Sieg nacheinander kann der SV Darmstadt 98 am Samstag (13.00 Uhr) bei Eintracht Braunschweig einen weiteren großen Schritt zum Klassenverbleib machen. Die Lilien hatten das Hinspiel mit 4:0 gewonnen, doch Trainer Markus Anfang will davon nicht mehr viel wissen. "Es wird schwer und wir treffen auf eine Mannschaft, die wir nicht mehr mit dem Team aus der Hinrunde vergleichen können", sagte der 46-Jährige bei der Pressekonferenz des Fußball-Zweitligisten am Donnerstag.

Darmstadt setzt natürlich wieder auf Torjäger Serdar Dursun (15 Saisontore). Im Hinspiel hatte der 29-Jährige zweimal getroffen und zwei Vorlagen gegeben; zuletzt erzielte der Deutsch-Türke in zwei Partien fünf Tore. "Er scheint gut drauf zu sein. Aber das ist auch immer eine Sache der Mannschaft, wie wir Serdar in Szene setzen. Wir sind froh, dass er trifft", sagte Anfang.

Zu Spekulationen um die Zukunft des Stürmers, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, meinte er: "Wir haben signalisiert, dass wir ihn gerne behalten würden. Das ist alleine seine Entscheidung. Die Wahrscheinlichkeit ist etwas geringer, dass er bleibt, weil er so gut trifft."