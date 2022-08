Lichtinstallation im Weinheimer Schlosspark

Weinheim. Es soll wie eine Reise sein in das Land der Kindheit: Bäume haben Gesichter, ein elfisches Wesen setzt ein Mobile aus Lichterkugeln in Bewegung, unter Bäumen werden fantastische Geschichten erzählt. So kann man sich laut Ankündigung das Freiluft-Theater der Berliner Theatergruppe Anu vorstellen. Das Traumtheater ist Stammgast im Weinheimer Schlosspark und stehe für fantastische Vorführungen aus dem Reich der Mystik, für Aufführungen an besonderen Orten.

Am Freitag, 19. August, und Samstag, 20. August, kehrt das Theater Anu zurück nach Weinheim – erstmals mit dem Stück „Sternenzeit – im Land meiner Kindheit“. Dazu heißt es in der Ankündigung: „Vor einer großen Schattenwand erwacht eine Schlafende. Ihr Schatten beginnt fantastische Kapriolen zu vollführen. Am Wegesrand stehen Guckkästen, Kaleidoskope und Lichtfänger bereit. Es ist eine Nacht wundersamer Begegnungen und poetischer Stimmungen, die Sehnsucht wecken soll nach einem Land, in dem wir alle einmal gelebt haben – unserer Kindheit.“

Für drei Stunden können Besucher durch den Park wandeln, die direkt aufeinander folgenden Aufführungen sehen und die Lichtinstallationen genießen. Einlass an beiden Tagen ist jeweils um 21.15 Uhr und um 22 Uhr. red

Info: Tickets können auf der Homepage des Theater Anu gebucht werden: www.theater-anu.de.