Licht aus zur „Earth Night“

Heute ist eine besonders dunkle Nacht. Das liegt zum einen an der Natur und zum anderen am Menschen. Denn heute ist „Earth Night“, also „Erden Nacht“.

In der Earth Night sollen alle Lichtquellen ausgeschaltet werden. Ziel des Ganzen ist es zu zeigen, wie stark die Auswirkungen der Lichtverschmutzung sind.

Lichtverschmutzung bedeutet, dass es Orte auf der Welt gibt, an denen es keine absolute Dunkelheit mehr gibt, da dort immer irgendwelche künstlichen Lichtquellen angeschaltet sind.

Dieses Licht sorgt dafür, dass die Natur um das Licht herum aus dem Gleichgewicht kommt. Pflanzen reagieren auf Licht, genauso wie Tiere und Insekten. Doch auch Menschen sind davon betroffen. Scheint konstant Licht, dann schläft es sich schlechter. Auch die Sterne lassen sich von der Erde aus nicht gut erkennen.

Daher soll in der Earth Night für eine ganze Nacht das Außenlicht abgeschaltet werden, um darauf aufmerksam zu machen. Achtet dann mal darauf, ob ihr die Sterne am Himmel besser erkennen könnt. In dieser Nacht ist auch Neumond. Somit fehlt im Himmel noch eine zusätzliche Lichtquelle. fw

