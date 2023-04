Letzte Titelchance: Eintracht empfängt im Pokal Union Berlin

Frankfurt. Eintracht Frankfurt kämpft um seine letzte Titelchance in dieser Spielzeit. Das Team von Trainer Oliver Glasner tritt am Dienstag (18 Uhr/ZDF und Sky) im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Union Berlin an.

Die Hessen haben zuletzt in sieben Pflichtspielen keinen Sieg eingefahren und wollen mit dem Halbfinal-Einzug die Trendwende herbeiführen. Verteidiger Tuta kehrt nach einer Gelbsperre zurück, Offensivspieler Jesper Lindström wird verletzungsbedingt weiter fehlen. Letztmals im nationalen Pokal-Halbfinale stand der Club in der Saison 2019/20.