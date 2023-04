Letzte Corona-Regeln fallen an Ostern weg

Hessen. Mehr als drei Jahre nach dem Beginn der Corona-Pandemie hat Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) das Auslaufen der letzten Corona-Regeln Ende dieser Woche als "Zäsur" bezeichnet. Die derzeitige Lage, in der Corona sich zu einem endemischen Virus entwickelt habe, stimme optimistisch, teilte er am Mittwoch in Wiesbaden mit. Corona stelle inzwischen ein beherrschbares Risiko dar.

Mit dem 7. April enden die verbliebenen Corona-Regelungen wie die Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen. Ausnahmen gebe es in einzelnen Einrichtungen, die via Hausrecht Regelungen durchsetzten, teilte das Ministerium mit. Der 7. April steht als letzter Geltungstag der Corona-Bestimmungen im bundesweiten Infektionsschutzgesetz.

In einem Schreiben an Schülerinnen, Schüler und Eltern hatte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) bereits Ende März auf das Ende der verbliebenen Corona-Regelungen in den Schulen hingewiesen. Diese waren im Schulalltag eh kaum noch spürbar gewesen und hatten zuletzt beispielsweise noch Erleichterungen bei einer Befreiung beim Präsenzunterricht betroffen. Die drei zurückliegenden Jahre seien vor allem für Kinder, Jugendliche und Familien besonders kräftezehrend gewesen, hieß es in dem Schreiben.