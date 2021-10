Lesung mit TV-Moderator Jo Schück

Lorsch. Er ist Fernsehjournalist, moderiert das ZDF-Kulturmagazin Aspekte und lebt in Berlin. Soweit, so bekannt. Weniger bekannt ist, das Joachim „Jo“ Schück in Lorsch aufgewachsen ist. In seine alte Heimat kommt Jo Schück am Samstag, 6.November, um aus seinem Buch „Nackt im Hotel“, einem Sachbuch über Freundschaft, zu lesen. Ein Buch, in dem Jo Schück auch Bezüge zur Bergstraße herstellt und das nicht nur in seiner Schilderung über eine abenteuerliche Ausfahrt in den Odenwald. Das Thema Freundschaft war auch der Ausgangspunkt für die Veranstaltung mit Jo Schück in Lorsch. „Du kennst ihn, du kannst das organisieren, du machst das“, erinnert der Organisator des Termins, HansJürgen Brunnengräber, an den Ursprung der Idee in geselliger Runde in der Vor-Corona-Zeit. Seither sind fast zwei Jahre vergangen. Am Samstag, 6. November, um 19.30 Uhr findet der Abend mit Jo Schück im PaulSchnitzer-Saal nun tatsächlich statt. Seine ersten journalistischen Erfahrungen sammelte Jo Schück in der Schulzeit beim Bergsträßer Anzeiger. Er arbeitete nach seinem Studium der Publizistik, Philosophie und BWL in Mainz und Sydney bei verschiedenen Printmedien und Radiosendern. Nach einem Volontariat beim ZDF wurde er Reporter in der Politik-Redaktion. Zum Start von zdf.kultur (2011) dem damaligen öffentlich-rechtlichen Popkultur-Sender, wurde er einer der Hauptmoderatoren. Parallel agierte er als On-Reporter und Autor für politische Dokumentationen. Seit 2014 moderiert er die Sendung aspekte im ZDF, außerdem die Konzertreihe zdf@bauhaus, seit 2020 außerdem das politische Debattenformat 13Fragen. 2020 erschien „Nackt im Hotel“ (dtv), ein Sachbuch über Freundschaft. Schück war nominiert für Grimme- und Fernsehpreis und ist ausgezeichnet mit dem CNN Journalist Award.

Karten für die Lesung am 6. November gibt es bei der Buchhandlung am Kloster (Tel.588527) sowie unter www.joschueck.ctw-lorsch.de. Die Veranstaltung findet nach 2G-Regeln statt.