Hochstädten. Tilman Röhrig stellt am Mittwoch, 19. Oktober, im Hochstädter Haus auf Einladung der Bensheimer Bücherstube seinen neuen Roman „Der Maler und das reine Blau des Himmels“ vor. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet acht Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Schriftsteller und Schauspieler erzählt in seinem neuen Werk meisterhaft vom Leben Franz Marcs, des bedeutendsten Malers des Expressionismus, von seiner Zeit und den Menschen, die ihn prägten. Die Natur einfach so abmalen? Das reicht ihm nicht. Der junge Franz Marc will mehr. Rein sollen die Farben sein, vor allem das Blau, seine Lieblingsfarbe.

Klarheit soll seine Malerei bestimmen. In seinem Privatleben herrscht dagegen Chaos. Hin- und hergerissen zwischen drei Frauen ringt Franz Marc um seine Rolle als Mann und seine Freiheit als Künstler, um neuen künstlerischen Ausdruck und den Austausch mit der Avantgarde seiner Zeit.

Schauspielschule besucht

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Hochstädter Haus Lesung mit Tilman Röhrig in Hochstädten Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Basketball Der VfL Bensheim hat es gut gelöst Mehr erfahren

Tilman Röhrig wurde 1945 in Hennweiler im Hunsrück geboren. Er war das dritte von fünf Kindern einer evangelischen Pfarrerfamilie. Er besuchte die Staatliche Schauspielschule in Frankfurt und hatte Engagements in Frankfurt, Bonn, Hannover; außerdem war er sieben Jahre bei den Städtischen Bühnen Köln. Seit 1973 arbeitet er als freischaffender Schriftsteller, Film-, Funk- und Fernsehautor.

„Ich freue mich sehr, dass es mir wieder gelungen ist, Tilman Röhrig nach Bensheim zu locken. Seine lebendigen Lesungen haben uns immer wieder viel Spaß gemacht“, betont Ingeborg Deichmann.

Sie bittet um eine kurze Anmeldung zur Lesung unter Telefon 06251/39716 oder Mail info@bb-deichmann.de.