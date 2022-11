Lesung mit Iris Wolff in Heppenheim

Heppenheim. Am Dienstag, 8. November, ist Iris Wolff zu Gast in Heppenheim. Um 20 Uhr wird sie auf Einladung von Forum Kultur in der Alten Sparkasse aus ihrem preisgekrönten Roman „Die Unschärfe der Welt“ lesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Inhalt: Vor dem Hintergrund des zusammenbrechenden Ostblocks schildert Iris Wolff das Schicksal einer Familie aus dem Banat in Rumänien, in deren Mittelpunkt Samuel steht. Seine Kindheit, große Liebe, Freundschaften und Flucht sowie Rückkehr wird aus den Blickwinkeln der Menschen erzählt, die mit dem besonderen Jungen verbunden sind und deren Schicksal wiederum jeweils eine eigene Geschichte darstellt.

Forum Kultur Lesung mit Iris Wolff © EXT

Iris Wolff (BILD: Annette Hauschild) versteht es laut Ankündigung, die verschiedenen Lebensfäden kunstvoll miteinander zu verweben und so eine traumhaft schwebende Geschichte von Liebe und Freundschaft zu erzählen, die gleichzeitig in die wechselvollen Zeitläufte der rumänischen und deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts eingebettet ist.

Mehr zum Thema Regisseur Romantiker des Kinos: Claude Lelouch wird 85 Mehr erfahren Memoiren Bono und sein exzentrisches Herz Mehr erfahren

„Die Unschärfe der Welt“ wurde mit mehreren namhaften Literaturpreisen ausgezeichnet. red