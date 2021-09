Ab dem 1. November 2021 haben Ungeimpfte in Hessen keinen Anspruch mehr auf eine Verdienstausfallentschädigung, wenn sie wegen des Kontakts zu einer mit Corona infizierten Person oder als Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet im Ausland in Quarantäne müssen. Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute in ihrer gemeinsamen Runde geeinigt.

