Lese-App für Schüler mit Nachholbedarf

Bergstraße. Mit einer Lese-App will die hessische Autorin Nele Neuhaus Kinder mit schulischen Schwächen und sprachlichem Nachholbedarf unterstützen. Die Corona-Pandemie habe die Situation gerade für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche verschärft, erklärte Neuhaus. Über die Lese-App sollen Lesestunden zwischen ehrenamtlichen Mentoren und Kindern über mobile Endgeräte ermöglicht werden. Die Initiative wird über die Nele-Neuhaus-Stiftung und Lotto Hessen organisiert. Im Februar war die Pilotphase des Projekts mit knapp Schulen in Frankfurt und im Kreis Main-Taunus gestartet. Nun sollen den Angaben zufolge rund 200 Kinder in 25 kooperierenden Schulen in den Landkreisen Bergstraße, Offenbach und Main-Taunus sowie in den Städten Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden teilnehmen können.

