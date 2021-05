Lemuren finden im Opel-Zoo neue Heimat

Hessen. Sie haben große Augen, lange Schwänze und im Opel-Zoo in Kronberg im Taunus künftig ein neues Zuhause. Die Lemurenarten Kattas und Rote Varis können sich künftig auf einem neuen 450 Quadratmeter großen Außengehege in der neuen Madagaskar-Voliere austoben. Nach neun Monaten Bauzeit und einer Investition von 1,9 Millionen Euro stellte Zoodirektor Thomas Kauffels am Freitag das neue Heim für die 16 Primaten vor. In dem Außengehege oder einem 140 Quadratmeter großem Stallgebäude können die Besucher künftig die zwölf Kattas und vier Rote Varis bestaunen. Die Halbaffen müssen sich aber derzeit erst noch an die neue Umgebung gewöhnen.

Freilebende Kattas und Rote Varis gibt es nur auf Madagaskar vor der Küste Ostafrikas.