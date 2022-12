Von Thomas Tritsch

„Wenn die andern feiern…“, so hieß in den Siebzigerjahren ein alljährlich zu Heiligabend wiederkehrendes Format im ZDF, in dem Menschen vorkamen, die während der Feiertage allein waren oder arbeiten mussten. In dieser Show könnte man heutzutage auch das Team der Heppenheimer Leitstelle vorstellen. 25 Mitarbeiter, die pausenlos lang bereit sind, um Notrufe

...