Leihspieler Ansgar Knauff will sich Stammplatz erarbeiten

Eintracht Frankfurt. Winter-Neuzugang Ansgar Knauff will sich schnellstmöglich einen Stammplatz beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt erarbeiten. Der 20-Jährige wurde im Winter für anderthalb Jahre vom Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund ausgeliehen. "Wir haben überlegt, was für mich das beste sein kann und dann mit den Vereinen gesprochen. Alle waren überzeugt, dass es klappen kann und es der richtige Schritt ist", sagte Knauff bei seiner Vorstellung am Dienstag in Frankfurt. Seit seinem Wechsel lief der Flügelspieler bereits zweimal als Joker für die Eintracht auf.

Wegen der hohen Konkurrenz beim BVB rechnet sich Knauff in Frankfurt mehr Einsatzzeiten aus. "Ich kann mir meine Spielanteile hier vielleicht eher erarbeiten als in Dortmund", begründete er die Transfer-Entscheidung. Und weiter: "Ich möchte auf Top-Niveau spielen und mich weiterentwickeln". Insbesondere seine Defensivarbeit wolle er verbessern.