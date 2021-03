„Schluss mit der Unsicherheit, mit der Schulen erneut in die Ferien gehen“, fordert der Kreisverband Bergstraße/Odenwald im Deutschen Lehrerverband Hessen (DLH BOW) in einer Pressemitteilung. „Dass wie bereits vor Weihnachten erneut alle Lehrkräfte, Eltern, sowie Schüler diesmal in die Osterferien starten, ohne zu wissen, wie es danach weitergeht, ist absolut inakzeptabel“, so Katrin

...