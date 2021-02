Weinheim. Anfang der Woche teilte Jürgen Osuchowski, der Leiter der Musikschule Badische Bergstraße, offiziell mit: „Die Leitung der Musikschule hat den Lehrer, gegen den die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt, bis auf Weiteres von jeglicher Unterrichtstätigkeit freigestellt.“ Für den Fall, dass die Corona-Regelungen wieder Unterricht zulassen, sei für adäquaten Ersatz gesorgt.

Die Freistellung des Lehrers, gegen den wegen strafbarer sexueller Handlungen an minderjährigen Musikschülern ermittelt wird, erfolgte allerdings bereits im Dezember, gleich nachdem bekannt geworden war, dass der Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen wurde. „Das war unsere erste Reaktion“, sagte am Montag Heiner Bernhard, der Vorsitzende des Vereins Volkshochschule und Musikschule Badische Bergstraße. Der Vorstand sei in die ganze Angelegenheit eingebunden.

Bürgermeister werden informiert

Der Vorstand wünsche sich eine komplette juristische Aufarbeitung, verwahre sich gegen Schnellschüsse, werde aber auch nicht tatenlos verharren. Die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden der Musikschule, Ralf Gänshirt (Hirschberg), Jürgen Kirchner (Hemsbach) und Benjamin Köpfle (Laudenbach), würden vom Vorstand stets über die aktuelle Sachlage informiert.

Der Mitte Dezember erlassene Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wurde am 19. Januar außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen laufen weiter. Der Lehrer soll in den Jahren 2012 bis 2015 einen engen, privaten Kontakt zu zwei seiner minderjährigen Musikschülerinnen aufgebaut haben. Im Rahmen dieser freundschaftlichen Verhältnisse soll es dann zu strafbaren sexuellen Handlungen gekommen sein. „Der Tatverdächtige bestreitet, dass es zu sexuellen Handlungen gekommen sei. Es gilt die Unschuldsvermutung“, schrieb die Staatsanwaltschaft vor einer Woche. Bei den Vorwürfen handele es sich um keine aktuellen Schülerinnen oder Schüler.

Eltern sprachen mit Schulleitung

Thema war der betroffene Lehrer auch in zwei Gesprächen zwischen der Leitung der Musikschule und eines Ehepaars im Januar 2019. Die Eltern hatten damals zwei minderjährige Töchter bei ihm im Musikunterricht. Eine Tochter vertraute sich ihren Eltern an. Das Mädchen fühlte sich unwohl, schilderte ein Verhalten des Lehrers, das die Eltern aufhorchen ließ. Außerdem war der Lehrer sogar ins Elternhaus der Kinder gekommen, um dort Unterricht zu geben, was die Eltern seltsam fanden und nicht duldeten.

„Erst hatte meine Frau, nachdem sich unsere Tochter uns anvertraut hatte, ein Gespräch mit dem Schulleiter, aber es verlief für uns unbefriedigend. Deshalb verlangte ich ein zweites Gespräch, das wir gemeinsam mit der Leitung der Musikschule führten. Wir forderten einen Personaleintrag, und Herr Osuchowski versprach uns, einen externen Berater wegen dieses Lehrerverhaltens heranzuziehen“, sagt der betroffene Vater. Die beiden Töchter erhielten fortan Unterricht bei anderen Lehrern.

Zur Lage der Musikschule stellte Osuchowski fest: „Wir haben jegliche Maßnahmen für den Schutz von Kindern und Jugendlichen getroffen. Derzeit haben wir den Mitarbeiter freigestellt. Alles was im Zusammenhang mit dem laufenden Verfahren ans Tageslicht kommt, werden wir selbstverständlich auch bei der Entscheidung über arbeitsrechtliche Schritte berücksichtigen.“ dra