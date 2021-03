Bergstraße. Mit großem Unverständnis reagiert der Kreisverband Bergstraße der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) auf die Ankündigung des Kultusministeriums in Wiesbaden, ab dem 22. März die Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 11 wieder im Wechselunterricht in die Schulen zu schicken. Dabei sollen die Kinder und Jugendlichen „an mindestens einem Tag pro Woche“ in der Schule präsent sein.

„Auch die GEW strebt an, den Lebensraum Schule wieder für die Kinder zu öffnen, sofern dies vertretbar ist. Auch der Wunsch der Eltern und der Schüler nach mehr Normalität ist nachvollziehbar. Aber wir sprechen hier von nicht mal zwei Schulwochen, für die mit speziellen Stundenplänen und Konzepten alles auf den Kopf gestellt werden soll“, kommentiert das Vorstandsteam der GEW Bergstraße – Elke Fischer, Friedemann Sonntag und Holger Giebel – das Vorgehen des Ministeriums und fragt: „Wo sind da der Mehrwert und die Verhältnismäßigkeit in Bezug zum notwendigen Aufwand?“

Für die Kollegien und Schulleiter, die ohnehin schon längst am Rande der Belastbarkeit arbeiteten, bedeute die Entscheidung des Landes „lediglich eine immense Mehrarbeit“. Eine solche Maßnahme sei den Beschäftigten gegenüber „durchweg verantwortungslos“.

Noch am 5. März habe das Kultusministerium in Wiesbaden einen Vorstoß der Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, zurückgewiesen, alle Kinder noch im März wieder in die Schule zu schicken. Nach den Osterferien, Mitte April also, würde Hessen – abhängig von der jeweiligen Infektionslage – vorsichtig mit dem Wechselunterricht wieder beginnen, hieß es.

„Wertloses Geschwätz von gestern“

Wenige Tage später sei das „wertloses Geschwätz von gestern“, so die GEW. „Es ist schon bezeichnend, dass Kultusminister Lorz offenbar rein aus politischem Aktionismus heraus ausgerechnet eine der wenigen Entscheidungen innerhalb kürzester Zeit zurücknimmt, von der man sagen konnte, dass sie endlich mal sinnvoll war. Es ist traurig, dass in Wiesbaden offenbar die perfektionierte Planlosigkeit das Zepter führt“, findet Giebel deutliche Worte.

In seinem Schreiben an die Schulen merke Lorz an, dass diese Maßnahme Rückmeldungen entspreche, die das Kultusministerium aus einer aus Schulpraktikern bestehenden Konzeptgruppe, von Interessenvertretungen und Verbänden sowie der Landesschülervertretung und des Landeselternbeirats erhalten habe, berichtet die Gewerkschaft.

Wenn der Minister damit meine, dass auch die GEW die Rückkehr der Schüler über das Wechselmodell bevorzuge, dann liegt er damit richtig. „Allerdings müssten dann alle Lehrkräfte bis zum 22. März geimpft sein, es müssten regelmäßige Testmöglichkeiten in der Schule bestehen und die Infektionszahlen müssten vertretbar sein. Zudem darf es nicht zu einer erneut höheren Belastung der Schulleitungen und Kollegien führen. Nichts ist davon gegeben“, merkt Sonntag an.

Überall werde von einer guten Impf- und Teststrategie als Schlüssel in der Pandemiebekämpfung gesprochen. „Impfangebote gab es bislang aber lediglich für Grund- und Förderschullehrkräfte“, so die GEW.

„Verordnetes Chaos“

Wenn jetzt aber ad hoc alle Schüler wieder in die Schulen gelassen würden, sei es wenig verwunderlich, wenn die Ängste in den Kollegien zunähmen. „Wo soll da ein Konzept sein? Das ist nichts weiter als verordnetes Chaos von oben“, fügt der Gewerkschafter hinzu.

Überdies bezweifelt die GEW die Sinnhaftigkeit, wenn sich die Schüler einmal in der Woche sehen. „Aufwand und Nutzen stehen dabei in überhaupt keinem Verhältnis. Wir haben mit diesem Modell in der Grundschule bereits vor den Sommerferien die Erfahrung gemacht. Damals ist es krachend gescheitert.“ Es sei „interessant“, dass das Kultusministerium „einmal mehr auf ein Rezept setzt, das erwiesenermaßen untauglich ist“ – zumal es in den weiterführenden Schulen schon seit Herbst praktikable Konzepte im Wechselmodell gebe, die sich auch bewährt haben“, so Fischer. Warum nun plötzlich alles ganz anders gemacht werden soll, erschließe sich dem GEW-Vorstandsteam nicht.

In der Praxis werfe das Vorhaben viele der mühsam erarbeiteten Präventionsmaßnahmen über den Haufen, kritisiert die Lehrergewerkschaft: Wenn wieder alle Klassenräume besetzt sind, gebe es keine Ausweichräume mehr, um die großen Klassen zu teilen, die jetzt schon komplett anwesend sein müssen. So sei allein auf dieser Ebene größeres Chaos vorprogrammiert.

Die Lage sei alles andere als ermutigend: Bisher seien keine Fortschritte beim Impfen der Lehrkräfte in den fraglichen Jahrgangsstufen erzielt worden und die Schnelltests gerade erst holprig angelaufen.

„Erfahrungen aus dem Ausland könnten zu größter Vorsicht mahnen. Stattdessen gibt es blinden Aktionismus ohne Bezug zu Fakten und Daten“, haben die Bergsträßer Gewerkschafter keinerlei Verständnis für das Handeln des Ministeriums. red