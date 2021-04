Lehrer haben viele Fragen zu den Corona-Tests an Schulen

Hessen. Was tun bei einem positiven Corona-Test, und welche Tricks helfen bei der praktischen Durchführung? Nachdem Lehrer und Schüler an hessischen Schulen seit dieser Woche regelmäßig zu solchen Tests gebeten werden, besteht bei Lehrern durchaus Redebedarf. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet Hilfe an - beispielsweise der Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes Groß-Gerau, Thorsten Bonifer. Er berichtete der Deutschen Presse-Agentur nach einem Seminar an einer Schule in Groß-Gerau: "Es ging um ganz praktische Fragen, etwa, wie sie mit einem positiven Fall umgehen oder was sie tun sollen, wenn ein Röhrchen umfällt."

AdUnit urban-intext1

Bonifer zufolge gibt es das Schulungsangebot seitens des DRK und Kultusministeriums für alle Schulen im Land.