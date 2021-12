Leerstehendes Wohnhaus bei Messel in Flammen / Lokführer alarmiert Feuerwehr

Darmstadt-Dieburg. Ein Lokführer hat bei Messel (Kreis Darmstadt - Dieburg) in der Nähe der Bahnstrecke ein brennendes Gebäude bemerkt und der Feuerwehr gemeldet. Das Wohnhaus sei unbewohnt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wegen der unmittelbaren Nähe zu den Gleisen sperrte die Feuerwehr während den Löscharbeiten die Bahnstrecke ab. Verletzt wurde niemand. Weshalb das Feuer in der Nacht zum Montag ausgebrochen war, müsse nun ermittelt werde. Derzeit könne das Gebäude wegen Einsturzgefahr jedoch nicht betreten werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1