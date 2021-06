Leckeres Eis, selbst gemacht

Bei diesem heißem Wetter hilft wenig so gut gegen die Hitze wie ein leckeres Eis. Es gibt tolle Möglichkeiten, Eis zuhause selbst zu machen. Eigentlich wird Eis in einer Eismaschine hergestellt. Darin wird das Eis gefroren und dabei ständig gerührt, damit es nicht zu einem Eisblock wird. Ihr könnt es aber auch ganz ohne Eismaschine machen.

Ich verrate euch, wie ihr leckeres Erdbeereis zuhause herstellen könnt. Ihr braucht dazu 150 Gramm Erdbeeren, 70 Gramm feinen Zucker, 125 Milliliter Milch, 50 Milliliter süße Sahne und etwas Zitronensaft.

Fred Fuchs © MM

Zuerst müsst ihr die Erdbeeren und den Zucker mischen und pürieren. Lasst euch dabei am besten von einem Erwachsenen helfen. Danach mischt ihr die Milch und zwei Esslöffel Zitronensaft dazu. Jetzt müsst ihr noch die Sahne schlagen und auch diese dazugeben. Ist alles vermischt, habt ihr eine flüssige Erdbeermasse in eurem Behälter. Stellt die Masse jetzt in den Gefrierschrank. Nach einer halben Stunde schaut ihr einmal nach, ob es schon angefangen hat zu gefrieren. Ihr erkennt das an den kleinen Eiskristallen, die sich auf der Masse gebildet haben.

Rührt alles mit einer Gabel oder einem Schneebesen kräftig um und stellt es wieder in den Gefrierschrank oder die Kühltruhe. Diesen letzten Schritt müsst ihr jetzt jede halbe Stunde ungefähr noch viermal wiederholen. Wenn das Eis danach noch zu weich ist, lasst ihr es einfach noch eine Stunde im Tiefkühlfach stehen. Und schon ist euer leckeres selbst gemachtes Erdbeereis fertig! fw

