Lebensmittelautomat in Seeheim-Jugenheim im Visier

Seeheim-Jugenheim. Ein Lebensmittelautomat in der Sandmühlstraße in Seeheim-Jugenheim ist zwischen Montagabend (20.2.) und Dienstagmorgen (21.2.) in das Visier unbekannter Krimineller geraten, wie die Polizei berichtet.

Ersten Ermittlungen zufolge versuchten die Kriminellen unter Anwendung von Gewalt den Automaten aufzubrechen. Ihr kriminelles Vorhaben scheiterte, woraufhin sie flüchteten. Dennoch entstand an dem Automaten ein Schaden, der auf circa 500 Euro geschätzt wird.

Vor diesem Hintergrund sucht das Kommissariat 42 in Pfungstadt nach Zeugen, die Verdächtigtes beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.