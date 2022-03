Lockerungen der Corona-Maßnahmen – ein Thema, das aktuell die Politik beschäftigt. In dieser Woche stand es im Bund und in den Ländern wieder weit oben auf der Agenda. Und auch die Impfpflicht sorgt weiterhin für Diskussionen. Die Meinungen sind bekanntermaßen zweigeteilt. In der Politik wie in der Bevölkerung.

Mit einer Demonstration durch Bensheims Innenstadt und einer abschließenden

...