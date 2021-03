  Laut Umfrage hohe Corona-Test-Bereitschaft in Betrieben

Hessen. Fast die Hälfte (46 Prozent) der hessischen Betriebe bieten ihren Beschäftigten bereits regelmäßig Corona-Tests an oder starten in Kürze damit. Das geht aus den Antworten von mehr als 800 Unternehmen auf eine Umfrage hervor, die der hessische Industrie- und Handelskammertag (HIHK) am Montag in Wiesbaden veröffentlicht hat. Trotz nur unvollständiger Informationen zum Umgang mit Corona-Tests in den Betrieben, einer insgesamt schwierigen Beschaffungslage und der zusätzlichen finanziellen Belastung zeige das die hohe Bereitschaft der Unternehmen im Land, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, betonte HIHK-Geschäftsführer Robert Lippmann.

