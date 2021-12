Laut ADAC in den vergangenen Monaten 66 Prozent mehr Staus auf den Autobahnen als 2020

Hessen. Autofahrerinnen und Autofahrer standen in den letzten drei Monaten öfter und länger im Stau als im Vorjahr. Das zeigt eine aktuelle Staubilanz des ADAC Hessen-Thüringen. Insgesamt kam es demnach in den Monaten September, Oktober und November zu 15.427 Stauereignissen (2020: 9.292) auf den 996 Autobahnkilometern Hessens. Die Staus addierten sich auf eine Länge von 20.957 Kilometern (2020: 12.240). Autofahrerinnen und Autofahrer in Hessen standen dabei insgesamt 9.073 Stunden (2020: 5.424) im Stau.

Damit ist die Anzahl der diesjährigen Staus in diesem Zeitraum 66 Prozent höher als im Vorjahr. Die Gründe: „Einerseits bestand im November 2020 der zweite Corona-Lockdown. Andererseits waren dieses Jahr nach den hessischen Sommerferien (Mitte Juli bis Ende August) wieder mehr Berufspendler morgens und abends mit dem Auto unterwegs“, erklärt Wolfang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen.

Die Stauanzahl innerhalb dieser drei Monate 2021 war sogar fast genauso hoch wie 2019 vor der Corona-Pandemie. Damals waren es insgesamt 16.617 Stauereignisse. Im September 2021 war die Anzahl an Staus mit 6.035 Stauereignissen (2019: 4.921) sogar 23 Prozent höher als 2019. Wolfgang Herda dazu: „Dass die Stauzahlen von September bis November 2021 im Vergleich zu 2019 trotzdem gesunken sind, liegt wahrscheinlich an den aktuellen Corona-Entwicklungen.“ Es ist davon auszugehen, dass viele Pendler wegen der im Oktober steigenden Infektionszahlen und des im November in Kraft getretenen Infektionsschutzgesetzes, das die Homeoffice-Pflicht und 3G-Regelung am Arbeitsplatz beinhaltet, wieder häufiger von zu Hause gearbeitet haben.



Daher geht der ADAC Hessen-Thüringen aufgrund weiterer Corona-Maßnahmen davon aus, dass die Mobilität und damit das Staugeschehen im Dezember weiterzurückgeht und nicht das Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 mit 4.371 Stauereignissen erreicht.