  Laufen kann richtig viel Spaß machen

Habt ihr auch Lust, euch mal wieder an der frischen Luft zu bewegen? Wenn ja, dann hab ich tolle Nachrichten für euch: Denn es gibt einen Termin für Jog & Rock! Die beliebte Bensheimer Lauf-Veranstaltung, bei der traditionellerweise auch Rockmusik nicht fehlen darf, soll – so zumindest der Plan – diesmal am 19. September stattfinden. Alles, was ihr dazu wissen müsst, könnt ihr heute auf unserer Lokalsport-Seite nachlesen.

Ja, ja, ich weiß, bis zum 19. September ist es noch ganz schön lange hin. Und natürlich bleibt ein Stück weit die Ungewissheit, ob Jog & Rock wegen Corona überhaupt stattfinden kann. Aber wenn, dann gibt es zum Beispiel auch einen Schüler- und Jugendlauf über drei Kilometer sowie die beliebten Mini-Marathons über 455 und 910 Meter. Na, ist das was für euch und eure Familie?

Fred Fuchs © MM

Laufen kann übrigens richtig viel Spaß machen. Kennt ihr das Spiel „Affenkönig“? Vier Spieler braucht man dazu. Jeder Spieler bekommt mit einer Sicherheitsnadel einen 1,50 bis 2 Meter langen Wollfaden hinten an der Hose oder am Kleid befestigt – der Faden ist der „Affenschwanz”. Einigt euch, bevor es losgeht auf einen Spielzeitraum, drei Minuten zum Beispiel. Dann laufen alle umher, und einer versucht dem anderen Stücke des „Affenschwanzes“ abzutreten. Man kann dazu auch Musik laufen lassen. Derjenige, der nach Ablauf der Zeit noch den längsten „Affenschwanz“ aufweisen kann, ist der „Affenkönig“. ssr