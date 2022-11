Laubbaum des Jahres 2022

Die extrem heißen Temperaturen und Trockenperioden im Sommer schaden den Buchen. Die Bäume werden von Schädlingen befallen und sterben ab. Um auf diese Probleme aufmerksam zu machen, wurde die Rotbuche zum „Baum des Jahres 2022“ gekürt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Buche ist ein Laubbaum, der in der Mitte Europas heimisch ist. Er ist vom Süden Schwedens bis zum Süden Italiens verbreitet. In Deutschland wächst nur die besondere Art der Rotbuche. Diese Buche wird so genannt, da ihr Holz rötlich leuchtet. Sie kann bei uns in den Alpen in bis zu einer Höhe von 1300 Metern angetroffen werden. Außerdem kann der Baum eine Höhe bis 45 Metern und einen Durchmesser bis 1,5 Metern erreichen. Dass Bäume sehr alt werden, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und auch die Rotbuche kann 350 Jahre alt werden. Dagegen ist das Durchschnittsalter eines Rotfuchses, wie mir, von vier Jahren nur ein Wimpernschlag für diesen Baum.

Die Blätter der Rotbuche sind eiförmig und glänzend grün. Die Früchte der Buche, die Bucheckern, dienen als Nahrungsquelle für verschiedene Tiere wie Vögel. Des Weiteren ist das Holz der Buchen auch beliebt zum Heizen oder wird zur Herstellung von Holzkohle verwendet. ad

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Zwingenberg Bäume als Inspiration: Ausstellung in Jugenheim Mehr erfahren

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs findet ihr auf unserer Website: www.bergstraesser-anzeiger.de