Lastwagen beschädigt Groß-Bieberauer Gaststätte "Lieschen"

Groß-Bieberau. Ein Lastwagenfahrer hat die Gaststätte „Odenwälder Lieschen“ am Freitag gegen 19.20 Uhr in der Groß-Bieberauer Bahnhofstraße erheblich beschädigt. Der Lastwagen sorgte an der Außenterrasse der Gaststätte für einen Schaden, der nach Auskunft der Polizei schätzunsweise 30 000 Euro beträgt. Anschließend beging der Fahrer Unfallflucht.

Beim verursachenden Lastwagen soll es sich um ein Gespann mit roter Sattelzugmaschine und einem weiß-grauen Auflieger handeln, teilt die Polizei mit und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.