Bergstraße. Die Kindertagespflegepersonen des Kreis Bergstraße verabschiedeten jetzt die langjährige zuständige Mitarbeiterin des Jugendamtes Kreis Bergstraße, Ruth Schwichtenberg. Sie war seit vielen Jahren eine feste Begleiterin der Kindertagespflege. Sie saß vielen Prüfungen der Ausbildung für Tagesmütter und -vätern bei und war für die Vergabe der nötigen Pflegeerlaubnis zuständig.

„Sie hat uns zu jeder Zeit immer so gut als möglich unterstützt und die meisten von uns auf dem beruflichen Weg begleitet. Von der Ausbildung bis hin zu unserem Alltag, immer hatte sie ein offenes Ohr und einen guten Rat auf den Lippen. Dafür wollen wir uns recht herzlich bedanken, „ hieß es bei der kleinen coronagerecht gestalteten Feier. Die Kindertagespflege ist ein sehr beliebtes Betreuungsangebot des Kreises und die Nachfrage wächst jedes Jahr. Die ausgebildeten Betreuer ermöglichen jedes Jahr vielen Kindern die Teilhabe an frühkindlicher Bildung.

Man werde Ruth Schwichtenberg „mit ihrer netten Art und den Ratschlägen“ vermissen und wünsche ihr Zeit für alles, was ihr am Herzen liegt“. Als Geschenk wurde eine selbst kreierte Schale überreicht. 27 Glasscherben waren über zwei Wochen im ganzen Kreis unterwegs, um von den Kindertagespflegpersonen individuell gestaltet zu werden. Zusammengesetzt und gebrannt wurde die Schale in Biblis. red