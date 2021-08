Bergstraße. Ein kilometerlanger Stau bildete sich am Samstag als Folge eines Auffahrunfalls, der sich gegen 14 Uhr auf der A 5 zwischen Bensheim und Zwingenberg in nördlicher Fahrtrichtung ereignet hatte. Eines der beiden Fahrzeuge prallte zudem in die Leitplanke am Mittelstreifen. Die Fahrer beider Autos wurden bei der Karambolage verletzt, Rettungsdienste und Feuerwehr waren im Einsatz. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens gab es zunächst keine Angaben. red

