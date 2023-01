Lange Freiheitsstrafe und Berufsverbot für Ärztin, die falsche Maskenatteste ausstellte

Weinheim. Nach einem langen Verhandlungstag fiel das Urteil gegen eine in Weinheim niedergelassene Ärztin erst am Abend. Wegen „falscher“ Maskenatteste wurde die Allgemeinmedizinerin vom Schöffengericht des Weinheimer Amtsgerichtes zu zwei Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, außerdem zu einem dreijährigen Berufsverbot, das ab sofort gilt. Das Gericht unter Vorsitz von Richterin Eva Lösche sah es als bewiesen an, dass die Ärztin während der Corona-Pandemie in 4374 Fällen Maskenatteste ausgestellt hat – und zwar ohne die Patienten gesehen oder eine Diagnose gestellt zu haben.

„Bundesweit Atteste verkauft“

Für die Ausstellung der Atteste hatte die Ärztin, die eine Praxis für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt für Naturheilkunde betreibt, jeweils fünf Euro gefordert. Entsprechende Überweisungen wurden getätigt. Das dafür verwendete Konto war von den Ermittlern überprüft worden, der nachvollziehbare Gesamterlös durch das Ausstellen der Atteste beläuft sich – für den Zeitraum von Anfang Mai 2020 bis Ende Januar 2021 – auf exakt 28 410,21 Euro. Die Summe wird vom Gericht eingezogen.

Ein milderes Urteil erhielt die ebenfalls angeklagte Angestellte der Ärztin. Sie wurde wegen Beihilfe zu 90 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt. Sie hatte ihre Chefin im Rahmen des Praxisbetriebs bei der Ausstellung und Versendung der Atteste organisatorisch unterstützt. Das Gericht blieb in beiden Fällen unter dem von der Staatsanwaltschaft Mannheim geforderten Strafmaß – für die Ärztin von drei Jahren und sechs Monate mit einem dreijährigen Berufsverbot. Für die Angestellte hatte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten beantragt sowie eine Geldstrafe von zwei Monatsgehältern.

Die Vorsitzende Richterin folgte der Argumentation der Staatsanwaltschaft, die den Tatbestand des „Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ vor dem Hintergrund erfüllt sah, dass ein Attest nach Paragraf 278 des Strafgesetzbuches bereits dann als falsch gilt, wenn ein Zeugnis über einen Befund ausgestellt wird, ohne dass eine erforderliche Untersuchung stattgefunden hat. Das sei bei den aufgeführten Attesten der Fall gewesen. Am vorsätzlichen Handeln gebe es keinen Zweifel.

Strafmildernd sei ins Gewicht gefallen, dass die Ärztin nicht vorbestraft sei und bereits am ersten Verhandlungstag Ende November ein umfassendes Geständnis abgelegt habe. Dem Gericht stieß andererseits die hohe Zahl der Atteste auf, die nach ganz Deutschland verschickt wurden. Eva Lösche: „Sie haben bundesweit Atteste verkauft, das war ein zusätzliches Tätigkeitsfeld und hat nichts mit ärztlicher Leistung zu tun.“

Über das Gesetz gestellt

Der Argumentation der Verteidigung und der Angeklagten, Masken seien grundsätzlich gesundheitsschädlich und die Befreiung von der Pflicht, sie zu tragen, eine ärztliche Pflicht, ließ Lösche nicht gelten. „Sie dürfen sich nicht à la Halbgott in Weiß über das Gesetz stellen. So geht das nicht in einem Rechtsstaat.“ Gerade die letzten Worte der Angeklagten hätten gezeigt, dass sie keinerlei Reue zeige und sich weiterhin im Recht sehe. „Eine Überzeugungstäterin“, so die Ansicht der Richterin, auch deshalb werde das Berufsverbot angeordnet.

Die Richterin betonte in Richtung der Angeklagten und der Verteidigung: „Das ist kein Coronaprozess. Wir hätten Ihnen auch den Prozess gemacht, wenn Sie Atteste wegen Rückenleiden verkauft hätten, ohne die Krankengeschichten zu kennen.“

Vorausgegangen waren mehrstündige Plädoyers der Verteidigung, die den Freispruch für beide Angeklagten forderte. Beate Bahner, Rechtsanwältin der Angestellten, und ihre Kollege Ivan Künnemann, Rechtsanwalt der Medizinerin, stützten ihre Verteidigung ganz auf den Sinn oder ihrer Meinung nach „Unsinn des Maskentragens“. Und auch die Ärztin selbst bekräftigte das, was sie bei ihrer Einlassung bereits am ersten Verhandlungstag gesagt hatte. Sie sei als Ärztin dem „Genfer Gelöbnis“, eine Deklaration des Weltärztebundes, verpflichtet. Darin heißt es: „Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden.“

Sie betonte erneut die Schädlichkeit des Maskentragens – physisch wie psychisch. Als Ärztin sei es ihre Pflicht, die Menschen vor diesen Auswirkungen zu schützen. Außerdem sei bereits zu Beginn der Pandemie immer wieder deutlich geworden, dass die Materialien, aus denen Mund-Nasen-Bedeckungen gefertigt werden, „problematisch“ seien.

Sie habe die Atteste zwar aus medizinischen Gründen ausgestellt, aber nicht aus Gründen, die bei den Patienten liegen, sondern bei den Masken. Auch aus diesem Grund sei nicht zwingend eine Untersuchung notwendig gewesen. „Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Das Patientenwohl lag mir immer am Herzen“, erklärte die Angeklagte mehrfach.

Rechtlich „völlig daneben“

Als rechtlich „völlig daneben“ bezeichnete die Richterin die Argumentation und das Rechtsverständnis, nicht nur der Angeklagten, sondern auch der Verteidiger, allen voran von Beate Bahner. Die hatte die aktuelle Rechtsprechung mit der im Dritten Reich verglichen und das Urteil gegen die Geschwister Scholl angeführt, die aufgrund ihres Engagements in der Widerstandsgruppe Weiße Rose 1943 hingerichtet worden waren. Lösche: „Der Vergleich ist erschütternd.“

Ohnehin sei dem Gericht im Verlauf des Prozesstages „einiges zugemutet worden“. Unter anderem mehrere Befangenheitsanträge gegen die Richterin selbst und eine ihrer Kolleginnen. Die waren jedoch abgelehnt worden.

Die Verteidiger kündigten direkt nach der Urteilsverkündung an, in Berufung zu gehen. /ü