Landwirt entdeckt Granate zwischen Gemüse - erfolgreich gesprengt

Griesheim. Beim Sortieren von Gemüse hat ein Landwirt in Griesheim eine Panzergranate entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst sprengte den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg noch am späten Dienstagabend erfolgreich, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Demnach stieß der Landwirt beim Sortieren seiner Kartoffeln und Zwiebeln in einem Lager auf die Granate und alarmierte die Polizei. Er habe sie nach dem Fund in den Hof gelegt. Mit einem Sicherheitsradius von rund 200 Metern sprengte der Kampfmittelräumdienst den Blindgänger anschließend kontrolliert in einem Feld, wie die Polizei erklärte.