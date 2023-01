Hessen. Die Landtagswahl in Hessen findet am 8. Oktober statt. Das teilte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Dienstag in Wiesbaden nach einem Kabinettsbeschluss mit.

"Ich hoffe, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen." Der Wahltermin werde in Kürze im Staatsanzeiger für das Land Hessen veröffentlicht und sei damit rechtskräftig. Am selben Tag stimmen auch die Bürgerinnen und Bürger in Hessens Nachbarland Bayern über einen neuen Landtag ab.