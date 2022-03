Landtagsabgeordnete in Hessen plädieren für Trinkwasserschutz

Hessen. Abgeordnete im hessischen Landtag haben sich fraktionsübergreifend für den Trinkwasserschutz stark gemacht. Unterschiedliche Ansichten gab es in der Debatte am Mittwoch jedoch bei der Frage, wie die knapper werdende Ressource am besten geschützt und eingespart werden kann. Wasser werde zunehmend durch die Klimakrise belastet, mahnte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) in Wiesbaden. Der Grundwasserspiegel sei seit etlichen Jahren unterdurchschnittlich. Das Land fördere in vielen Projekten den nachhaltigen Umgang mit Wasser, betonte die Ministerin und nannte unter anderem die Initiative "100 wilde Bäche".

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der SPD-Abgeordnete Florian Schneider forderte von der Landesregierung "mehr Tempo und Innovation" beim Schutz des Wassers. "Wir brauchen ein Verbot von Gülle-Importen, denn eine Überdüngung führt zu steigenden Nitratwerten." Der umweltpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Klaus Gagel, sagte: "Hessen hat ein akutes Problem mit der Verteilung des Grundwassers und damit langfristig mit der gleichmäßigen Versorgung des Landes mit Trinkwasser." Die Einführung von Brauchwassernutzungssystemen in den Kommunen sollte rasch in die Tat umgesetzt werden.