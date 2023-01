Landrat plädiert für eine Reform der Notfallversorgung

Bergstraße. Landrat Christian Engelhardt fordert eine Optimierung der Notfallversorgung in Deutschland. Aktuell besteht eine Zweiteilung: Der Rettungsdienst beziehungsweise die regionalen Leitstellen sind unter der Notrufnummer 112 erreichbar und koordinieren nach Eingang eines Notrufs den Einsatz der erforderlichen Rettungsdienstmaßnahmen. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst (ÄBD) – über die Telefonnummer 116 117 erreichbar – ist für Menschen gedacht, die einen medizinischen Behandlungsbedarf während der sprechstundenfreien Zeit der Arztpraxen haben. „Unsere Rettungsdienste und die medizinische Notfallversorgung sind seit langem belastet. Die Entwicklung wurde durch die Corona-Pandemie noch weiter befeuert“, so Engelhardt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die zentralisierte Rufbereitschaft des ÄBD unter 116 117 habe sich „erkennbar nicht bewährt“. Daher plädiere er seit Jahren dafür, „beides – die regionalen Leitstellen und den Ärztlichen Bereitschaftsdienst – zusammenzulegen. Dies würde nicht nur Geld, sondern auch personelle Ressourcen einsparen. Vor allem würde eine Fusion dazu führen, dass Rettungskräfte und -einsatzmittel zentral gebündelt und noch effizienter eingesetzt werden könnten.“ Damit könnten diese Bereiche deutlich entlastet und wieder attraktiver für Arbeitnehmer werden. Denn auch hier sei bereits ein Fachkräftemangel zu registrieren. Zudem wäre jedem klar: Bei Notfällen wählt man mit der 112 immer die richtige Nummer.

Es habe bereits mehrere erfolgreiche Modellversuche in diese Richtung auch im Kreis Bergstraße gegeben, die „leider seitens der Träger des ärztlichen Bereitschaftsdienstes“ nicht weiter verfolgt wurden, so der Landrat, der daher die aktuelle Entwicklung auf Bundesebene zu einem Umdenken begrüßt – allerdings unter einem Vorbehalt: „Aus meiner Sicht funktioniert## eine Bündelung der Leitstellen von 112 und 116 117 nur dann, wenn sie auf kommunaler Ebene stattfindet, zum Beispiel wie in Hessen auf der Ebene der Landkreise. Die kommunalen Disponenten kennen die Situation und die Ansprechpartner. Diese Ortskenntnis kann unter Umständen lebensrettend sein und ist deshalb wichtig.“ red