Landräte gehen auf das Sozialministerium los

Wiesbaden/Bergstraße. Mit völligem Unverständnis reagieren kommunale Vertreter auf die Ankündigungen des hessischen Sozialministeriums, die Zuständigkeit für die Ansprüche auf Verdienstausfallentschädigung nach Paragraf 56 Infektionsschutzgesetz vom Regierungspräsidium Darmstadt (RP) zurück an die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städten zu übertragen.

Der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt und sein Amtskollege Jan Weckler aus dem Wetteraukreis sowie die Bergsträßer Gesundheitsdezernentin Diana Stolz und ihre Amtskollegen Oliver Franz (Wiesbaden), Jens Mischak (Vogelsberg), Frederik Schmitt (Fulda) kritisieren, dass es in den vergangenen Wochen nicht möglich gewesen sei, das Sozialministerium von diesen Planungen abzubringen, die kurzfristig zum 1. Oktober umgesetzt werden sollen.

Die Zuständigkeit war zu Beginn der Corona-Pandemie beim RP Darmstadt konzentriert worden, wodurch sich eine erhebliche Entlastung der Gesundheitsämter vor Ort von den zum Teil schwierigen und langwierigen Verwaltungsverfahren ergeben habe. „Dies war auch sinnvoll, da die Erstattung ohnehin aus Landesmitteln erfolgt und die Gesundheitsämter mit der pandemischen Lage stark belastet sind“, erklärt der Kreis Bergstraße dazu.

Zum Hintergrund erläutern die Verantwortlichen der kommunalen Ebene: Soweit in Folge von Quarantäne-Maßnahmen Verdienstausfälle entstehen, können die betroffenen Stellen und Einzelpersonen ihre Entschädigung geltend machen, wozu zahlreiche Nachweise vorgelegt werden müssen. Soweit bislang bekannt, konnten entstandene Ansprüche nur bis Anfang 2021 durch das Regierungspräsidium abgerechnet werden. Sämtliche Fälle seit dieser Zeit liegen zum Teil noch unbearbeitet beim RP Darmstadt und sollen nun in Gänze an die Gesundheitsämter zurückübertragen werden.

„Großer Nachteil für Betroffene“

Die kommunalen Vertreter sehen darin einen weiteren erheblichen Nachteil für die Betroffenen, die nun zum Teil schon seit Monaten auf ihr Geld warteten. Durch einen Zuständigkeitswechsel werde es nicht schneller gehen, zumal die Gesundheitsämter vor Ort derzeit über keinerlei Personal verfügten, das dies zügig bearbeiten könne.

Seit rund zweieinhalb Jahren arbeiteten die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern – unterstützt von den anderen Bereichen der Kommunalverwaltungen – am Anschlag. Die Entscheidung des Sozialministeriums stoße daher auch deswegen auf breite Ablehnung in den Landkreisen und der Landeshauptstadt.

Bedauerlich sei auch, dass bislang „keinerlei Einsicht in diese Problematik zu erkennen“ sei, da man bereits seit Wochen versuche, das Sozialministerium von dieser Idee wieder abzubringen. Die Entscheidung dazu sei zudem ohne jegliche Einbindung der kommunalen Ebene getroffen worden. Gerade im Hinblick auf ein angedachtes Landesgesundheitsamt habe man sich ein kooperativeres Vorgehen, mehr Bürgerfreundlichkeit sowie mehr Unterstützung und weniger Belastung der Gesundheitsämter erwartet.

Schließlich sei es die Aufgabe des Landes, durch eine sinnvolle Verteilung der Zuständigkeiten dafür zu sorgen, dass die Entschädigungsleistungen von einer Behörde bearbeitet werden, die sowohl fachlich wie auch personell die Ressourcen habe, die Auszahlungen an die wartenden Anspruchssteller möglichst zeitnah zu ermöglichen. red