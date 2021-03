  Landgericht prüft Urteil zu Mörlenbacher Kindermorden

Darmstadt. Rund zweieinhalb Jahre nach dem zweifachen Kindsmord in Mörlenbach befasst sich das Landgericht Darmstadt an diesem Freitag (19.03.) erneut mit dem Fall. Es hatte 2019 eine mittlerweile 48 Jahre alte Zahnärztin - die Mutter der Kinder - zu zwölf Jahren Haft verurteilt; wegen Beihilfe zum zweifachen Kindsmord und zur schweren Brandstiftung. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 2020 die Beihilfe bestätigt, aber leicht anders bewertet, so dass eine andere Landgerichtskammer über die Strafhöhe neu verhandeln muss.

Das 2019 im selben Prozess gesprochene Urteil gegen den jetzt 61 Jahre alten Ehemann hatte der BGH hingegen bestätigt. Der geständige Kieferchirurg war wegen zweifachen Mordes und schwerer Brandstiftung zu lebenslanger Haft bei besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden.